Quaranta giorni di festa. È questa la portata epidemica delle iniziative che l’Amministrazione ha predisposto nel centro cittadino per il Natale 2026, organizzate da Cesena Fiera.

Se l’occhio del ciclone resterà nel duo Mazzini-Almerici (la piazza con il punto spettacoli e sette metri di albero vero) la tempesta si allargherà a macchia d’olio, coinvolgendo, in ordine di prossimità, piazza Fabbri, con il villaggio e la casa di Babbo Natale, gli artigiani all’opera, in via Zeffirino Re, e il mercatino di Natale in piazza del Popolo. Si aggiunge poi un secondo punto spettacoli in piazza del Duomo, affiancato dal tradizionale presepe, quest’anno rinnovato, la pista di pattinaggio in Piazza della Libertà e il laboratori per bimbi e Natalandia, rispettivamente collocati in via Strinati e piazza Amendola. inoltre, quest’anno il Capodanno sarà distribuito in due concerti.

Considerando tutti gli eventi, sono stati messi sul tavolo 320mila euro, di cui 215mila dal Comune di Cesena (inclusi i 100mila euro per le luminarie sparse per il centro), 70mila da sponsor privati e 35mila da Cesena Fiera. Nel dettaglio, il totale è stato suddiviso tra 85mila euro per i due concerti di Capodanno e i restanti 135mila per le altre iniziative.