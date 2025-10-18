Cesena, nascondiglio a cielo aperto di cocaina, arrestato spacciatore

CESENA. La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino di origini albanese dedito allo spaccio di cocaina. I poliziotti del Commissariato di via Don Minzoni, mentre erano impegnati in un’attività di monitoraggio, hanno notato alcuni movimenti insoliti da parte di un individuo che si aggirava nei pressi di un capannone industriale. In particolare gli operatori sono stati insospettiti dal fatto che questi, prima, frugava all’interno di un cespuglio, per poi allontanarsi.

Dopo averlo pedinato hanno documentato che questi, spostandosi a bordo di una vettura, raggiungeva i propri clienti ai quali consegnava le dosi di sostanza dietro pagamento di una somma di denaro. La modalità era quindi chiara: lo spacciatore aveva organizzato la sua attività di spaccio facendo consegne dirette ai clienti e recuperando di volta in volta le dosi necessarie prelevandole da quello che si potrebbe definire un covo a cielo aperto.

Immediato il blitz dei poliziotti che hanno fermato il corriere nel pieno dei suoi spostamenti, con ancora indosso diverse dosi di cocaina già suddivisa e pronta per la vendita. Tra il materiale rivenuto a seguito della perquisizione anche una bomboletta spray che lo spacciatore aveva camuffato e utilizzava per nascondere le dosi.

Contemporaneamente un secondo equipaggio di polizia giudiziaria, che era rimasto a monitorare il nascondiglio della sostanza, ha recuperato la restante quantità di droga.

I poliziotti hanno proceduto all’arresto del cittadino albanese, classe, 2005, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e al sequestro della sostanza rinvenuta e dei contanti provento dell’attività illecita. L’uomo è stato portato in carcere a Forlì.