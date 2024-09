Cesena, nasconde 6 chili di hashish e 160mila euro in camera: scattano tre arresti

Gli hanno trovato dentro casa 6 chilogrammi di hashish ma, cosa ancora più sconcertante, anche 160mila euro in contanti. Una somma di denaro enorme, che almeno in parte è stata collegata all’attività di spaccio di droga, che pare avere dimensioni quasi “industriali”, magari anche con smercio all’ingrosso.

A finire agli arresti per detenzione di droga ai fini di spaccio sono state tre persone: due cesenati e un forlivese. Quello nella cui abitazione è stata rinvenuta quella quantità impressionante di sostanza stupefacente e di soldi, e che si trova nella posizione accusatoria più pesante dal punto di vista penale, si trova ora ristretto ai domiciliari, mentre gli altri due sono stati rimessi in libertà, anche loro in attesa di finire sotto giudizio. Uno degli indagati è difeso dall’avvocato Alessandro Sintucci di Cesena, gli altri due dalla sua collega forlivese Francesca Silvestroni.

È accaduto tutto nel pomeriggio di martedì scorso, quando una pattuglia dei carabinieri ha fatto un controllo, che ha preso le mosse dal contatto con un giovane che aveva comprato dell’hashish. Risaliti a un terzetto di persone individuate come venditori, i militari dell’Arma hanno notato segni di nervosismo e dopo una perquisizione personale gli hanno trovato addosso modeste quantità di droga. Ma hanno deciso di fare un approfondimento effettuando perquisizioni domiciliari e nella camera dell’abitazione di uno dei tre fermati sono spuntati fuori ben 6 chili di hashish, un bilancino di precisione e ben 160mila euro. Un po’ di stupefacenti sono stati trovati anche nelle case degli altri due, ma in misura molto minore e comunque sufficiente a farre scattare l’arresto, che è stato poi convalidato dal tribunale di Forlì. Tutto il materiale rinvenuto, soldi compresi, è stato messo sotto sequestro, così come i telefonini, il cui esame potrebbe rivelarsi utile per mettere a fuoco la portata e le modalità dell’attività di spaccio, che già allo stato attuale delle cose sembra però di dimensioni massicce.