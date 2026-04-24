Cesena, nasce una microforesta grazie ai bambini della scuola primaria di San Vittore

Cesena rafforza il proprio impegno per la sostenibilità ambientale e la lotta ai cambiamenti climatici con la realizzazione della prima Tiny forest della città, innovativo intervento di micro-forestazione urbana che sorgerà in un’area comunale a San Vittore. L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato dall’Amministrazione comunale anche a seguito degli impegni assunti a livello internazionale, tra cui l’adesione al Green City Accord, e affianca progetti già realizzati come il bosco peri-urbano di via Machiavelli, nell’area ‘Il fagiolo’, e la foresta urbana del podere Sant’Anna.
La piantumazione, avviata nel pomeriggio di ieri, giovedì 23 aprile, e proseguita questa mattina, ha coinvolto le classi della scuola primaria di San Vittore, guidate dalla maestra Raffaella Baldacci, volontari e cittadini del quartiere, prima fra gli altri la presidente Rachele Righi. L’intervento nasce dalla collaborazione con Tiny forest Italia, con il supporto del progetto regionale ‘Mettiamo radici per il futuro’ e la partecipazione dei genitori della scuola Carducci e dell’associazione Controvento. Il progetto è inoltre cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena nell’ambito di un bando dedicato alla tutela ambientale.