Un nuovo corso per un’impresa già collaudata, con quattro soci giovani e intraprendenti. È stata inaugurata sabato scorso 14 giugno alla presenza del sindaco Enzo Lattuca la nuova sede dell’officina Primo Tir autorizzata MAN Truck & Bus Italia in via Giulio Pastore nell’area artigianale di Torre del Moro. I soci titolari sono Paolo Alberti, Vanessa Bernabini, Antony Sola e Christian Isidori.

Il nome Primo Tir si collega al nonno di Paolo Alberti, appunto Primo Alberti, iniziatore dell’attività dell’officina nel 1950 a cui poi successe il figlio Daniele, padre di Paolo, una stirpe imprenditoriale, dunque, evolutasi nel tempo all’insegna della continuità e dell’amore per il mestiere.

“La nostra officina – spiegano i soci - opera nel settore dell’autoriparazione meccanica, idraulica, elettrica ed elettronica per autocarri, rimorchi e semirimorchi di qualsiasi marca e modello con le attrezzature specifiche più moderne e aggiornate. Ci siamo innestati su una felice storia d’impresa alle spalle continuandola ed affinandola e il nostro obiettivo anche nel nuovo capannone è quello di proseguire nella strada della qualità e della fiduciarietà con i clienti per tenere alto il nome dell’azienda, ma soprattutto per rispondere alle esigenze di chi si serve di noi. Il settore è in continua evoluzione e quindi è importante aggiornarsi per essere al passo con i tempi. A noi soci si accompagnano i collaboratori, lo staff è affiatato e rema nella stessa direzione. L’investimento della nuova sede è stato importante e rappresenta il coronamento di un felice percorso di operatività ”.

La collaborazione tra l’officina Primo Tir Service Srl ei l Marchio Man Italia, tuttora in atto, venne avviata nel 2006. “Primo Tir – rimarca il Gruppo di Presidenza Confartigianato – è un lusinghiero esempio di un’impresa che si è evoluta nel tempo, dando spazio alle giovani leve e che parte addirittura pochi anni dopo il dopoguerra, ed è importante rimarcare come la passione per il lavoro di meccanico, nel caso della famiglia Alberti, sia stata trasmessa di generazione in generazione con un felice ricambio generazionale e la trasmissione di grande valore artigiano a beneficio di tutto il territorio. Il nuovo stabilimento è un’ulteriore prova della voglia di crescere e di aprirsi a nuove sfide da parte dei soci titolari e di tutto lo staff per elevare la qualità professionale e assicurare servizi sempre migliori”.