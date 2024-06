Cesena, nasce l’associazione degli ex alunni del Sacro Cuore

È nata un’associazione di ex alunni del Sacro Cuore, una associazione che vuole essere un luogo dove raccogliere testimonianze, organizzare incontri, eventi. Un luogo vicino al Sacro Cuore, ma che abbia anche una vita propria.

L’ultima sera della festa del Sacro Cuore, venerdì 7 giugno, è stata l’occasione per presentare l’associazione, con la presidente Maria Maddalena Falaschi che ha raccontato del lavoro di questi mesi e ha lanciato il primo ritrovo di ex alunni che l’associazione ha deciso di organizzare, fissato per sabato 28 settembre. Gli ex alunni presenti alla festa si sono potuti iscrivere all’associazione, diventando soci o anche solo manifestando l’interesse a essere informati sui prossimi passi

Nel consiglio direttivo, il nucleo fondativo dell’associazione, oltre alla presidente, sono presenti anche il vicepresidente Dimitri Fusaroli, il tesoriere Francesco Mondardini e gli altri membri Alberto Acerbi, Eleonora Benvenuti, Enrico Chiudinelli, Francesco Giubilei, Francesco Griffi, Nicola Perotto, Raffaele Pianori, Federico Rossi, Eugenia Trebbi, Emanuele Zanotti.

Gli ex alunni interessati ad aiutare nei lavori dell’associazione o semplicemente a saperne di più possono contattare direttamente la presidente al numero 328 7092500 o scrivere una mail all’indirizzo gliexdellafsc@gmail.com.