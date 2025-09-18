Cesena, “My body is a cage”: spettacolo all’insegna dell’inclusione al Bogart

Mercoledì 1° ottobre il teatro Bogart di Sant’Egidio di Cesena apre il sipario alla compagnia teatrale padovana “Carichi Sospesi”. Gli attori, dai 20 ai 60 anni con sindrome di Down, metteranno in scena alle ore 21 lo spettacolo “My body is a cage”, accendendo i riflettori sulla diversità e di come la bellezza dell’individuo non sia strettamente correlata alla perfezione. Lo spettacolo, con il patrocinio del comune, è promosso e organizzato dalla Cooperativa Vite Vere Down Dadi, in collaborazione con Agecredit, Kruk e Onit. “My body is a cage”, scritto da Marco Caldiron e Anna Pretolani, viene messo in scena per la prima volta in Emilia-Romagna, premiato come miglior spettacolo al Festival di Teatro e Disabilità “Lì sei Vero” nel 2023 e lo scorso febbraio con il premio “Off” del Teatro Stabile Veneto.