Cesena: musicoterapia per over 65: ripartono i corsi di Arci Lab

La Rete Spazio Comune propone nuove opportunità ai quartieri e alla città. È questo anche il caso dell’Associazione Arci Lab Cesena, attiva presso il Centro di Arti visive e sceniche di via Fusconi 59, nel quartiere Ravennate, che parte con “Lab Musical-Mente + 65 anni”, un percorso di musicoterapia preventiva volto a stimolare la memoria e il benessere attraverso la musica, con l’obiettivo di creare un ambiente accogliente e stimolante, dove la musica diventa uno strumento potente per la prevenzione e il supporto.

Nel corso degli incontri previsti saranno sperimentate attività di dolce risveglio e attivazione muscolare, saranno riproposti brani del passato per rievocare ricordi ed emozioni. Inoltre, attraverso la stimolazione sonoro-musicale saranno potenziate le abilità cognitive (la memoria, l’attenzione, la coordinazione senso-motoria). In più i partecipanti, guidati dalla musicoterapeuta Ida Trezza, potranno mettersi alla prova individuando uno strumento musicale e socializzando.

I primi due appuntamenti sono per martedì 8 e martedì 15 ottobre dalle ore 09:30 alle ore 11:00. Per informazioni e per richiedere ulteriori dettagli è possibile contattare il numero 340 6074863 (anche WhatsApp). Le prime due date saranno gratuite per tutti grazie al sostegno della BCC Ravennate Forlivese Imolese.