Cesena, Museo dell’Ecologia: gestione ponte della coop Atlantide fino al 31 marzo

Cambio della guardia al Museo dell’Ecologia di Cesena. Dal 1° gennaio, fino al 31 marzo, il Museo sarà gestito dalla Cooperativa Atlantide che, così come condiviso con l’Amministrazione comunale, si occuperà della pianificazione e organizzazione delle visite guidate e della realizzazione delle attività di promozione e valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e culturale del territorio. Il passaggio di consegne con l’attuale operatore, l’Associazione Orango, avverrà il 31 dicembre prossimo in corrispondenza della scadenza dell’attuale affidamento.

Il Museo, a cui si accede da piazzetta Pietro Zangheri e che si affaccia su piazza del Popolo, è stato riaperto al pubblico il 15 dicembre 2018, con un allestimento rinnovato e un nuovo programma di attività a cura dell’associazione Orango, a cui è stata affidata la gestione, poi rinnovata nel 2022. Ad oggi, in vista della pubblicazione della gara di affidamento, prevista nel mese di marzo, si procede con questa gestione ponte con lo scopo di garantire la continuità del servizio e di tutte le attività previste.

“Nel corso di questi anni – commenta l’assessora alla Sostenibilità ambientale Francesca Lucchi – il Museo dell’Ecologia ha registrato una crescita significativa in termini di accessi, di attività proposte ai visitatori, al mondo della scuola e all’Università, ma anche di eventi e iniziative. Siamo grati per questo all’Associazione Orango, a Lorenzo Rossi e Andrea Boscherini, Danio Miserocchi, Roberto Fabbri, e a tutti coloro che, nell’ambito di questa gestione, compresa la complessa fase legata ai mesi della pandemia, hanno contribuito ad avvicinare il grande pubblico allo studio e a un attento approfondimento delle scienze naturali. Oggi, con lo scopo di garantire la piena continuità del servizio museale, procediamo con questo affidamento temporaneo alla cooperativa Atlantide in attesa della nuova gara pubblica attraverso cui la gestione sarà affidata a un nuovo operatore per i prossimi tre anni”.