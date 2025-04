Cesena, muretti e paratie contro le alluvioni tra le proposte di modifica al regolamento edilizio

Adottato nel 2023 sulla base dell’intesa Stato-Regioni-Comuni del 2016, che ha definito un indice nazionale per uniformare e semplificare le normative edilizie locali, a Cesena il Regolamento Edilizio comunale è interessato da alcune proposte di modifica in materia edilizia, ma integra anche norme che riguardano la qualità dell’ambiente urbano, la gestione degli spazi pubblici, il verde e le infrastrutture.

Come illustrato, questo pomeriggio, dall’assessora alla Programmazione urbanistica Cristina Mazzoni ai membri della seconda Commissione consiliare che ha competenze in materia di Programmazione e Attuazione Urbanistica, Lavori pubblici, Mobilità e Traffico, Ambiente, Energia, Infrastrutture e Reti, le principali modifiche proposte sono:

- incremento della tutela del patrimonio architettonico e del decoro del centro storico, con l’estensione delle competenze della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio. A questo proposito, sarà richiesto il parere anche per gli interventi nel centro storico che comportino modifiche ai prospetti degli edifici;

- rifunzionalizzazione dei chioschi di vendita libri e di edicole: sarà possibile recuperarli con nuove destinazioni d’uso, come attività di somministrazione alimenti e bevande, vendita di prodotti agricoli e frutta e verdura;

- recinzioni nei centri abitati: previa valutazione tecnica, potranno essere realizzati muretti o paratie superiori ai 50 centimetri, in funzione di protezione dal rischio alluvionale;

- la segnaletica per esercizi interni a corti e gallerie: introdotte soluzioni alternative per la visibilità su pubblica via, come pannelli condivisi che riportano tutte le attività presenti in uno stesso edificio;

- tutela del territorio e gestione del rischio idrogeologico: nuove disposizioni per la manutenzione di fossi e per il deflusso delle acque in aree private. In caso di mancato intervento da parte dei proprietari, il Comune potrà procedere con l’esecuzione d’ufficio, soprattutto nei casi in cui sia a rischio la pubblica incolumità.

I contenuti della delibera saranno discussi dal Consiglio comunale nel corso della seduta in programma per martedì 29 aprile.