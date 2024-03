Cesena, murales sul muro del liceo per denunciare la violenza contro le donne

Un grande murales su un muro esterno del “Cubo” scolastico in zona stazione, per lanciare un messaggio d’impatto contro la violenza sulle donne. Lo realizzerà Virginia Verona, che nonostante la giovane età (è nata nel 1992), è ormai una apprezzata veterana di questa forma d’arte, in cui si cimenta da una decina di anni. Ora la sua creatività e la sua abilità saranno messe al servizio della lotta a una piaga che va cancellata per sempre dalla società. Nella seconda metà di maggio, all’esterno dell’edificio che ospita il Liceo linguistico “Ilaria Alpi” e il Liceo classico “Vincenzo Monti”, sarà pronta un’opera di grandi dimensioni (3 metri per 3) per denunciare l’orrore di ogni violenza di genere. Sarà «un’immagine piuttosto forte - anticipa l’artista cesenate, che lavora come tatuatrice al “Freak Show Tattoo Studio”, accanto al teatro Bonci - Avrà la forma di un volto di donna con colature sugli occhi che ricordano il sangue». Un simbolo dell’inferno vissuto da troppe donne, che diventerà patrimonio della collettività, visibile non solo a centinaia di studenti e studentesse che entrano ed escono quotidianamente da scuola, ma a qualunque cittadino passerà da quelle parti.

Questo progetto, chiesto con forza dagli studenti, attraverso i loro rappresentanti e approvato poche settimane fa dal Consiglio d’istituto, fa seguito a uno in cui la stessa Virginia è stata impegnata l’anno scorso con l’associazione “La capanna dei sogni”, che organizza centri estivi con le parrocchie. In quel caso tenne una sorta di lezioni di murales con gli animatori e anche un brainstormig su parole chiave, come per esempio la paura, e questo percorso culminò poi, nel mese di luglio, nella realizzazione di un murale al campo sportivo.

Poco prima di lasciare la sua impronta sul “Cubo” scolastico cesenate, Virginia sarà inoltre protagonista, assieme ad altre quattro ragazze, di un’iniziativa a Cervia. Anche in questo caso sarà dedicata al tema della donna, ma nella sua dimensione più serena e positiva, lontana della realtà della violenza. A raccontarla in quel modo saranno murales che verranno realizzati nelle giornate di Pasqua e Pasquetta e nel week end successivo, sulle cabine della spiaggia libera di fronte all’hotel “dante”. A volerli è stata l’associazione “Viva Vittoria”, a sua volta impegnata in attività creative e di abbellimento degli spazi pubblici attraverso realizzazioni fatte con la lana.