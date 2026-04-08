Cesena, muore per un malore durante la camminata domenicale

Avrebbe dovuto essere una piacevole camminata in compagnia in una bella domenica di sole. Invece per Paolo Brighi, gli amici che erano al suo fianco e la moglie che era un po’ più indietro, in sella a una bicicletta elettrica, si è trasformata in una tragedia.

Il cesenate, molto noto dalle parti di Martorano, dove aveva gestito un punto di vendita e assistenza di piccoli elettrodomestici in via Cerchia, si è accasciato all’improvviso mentre stava partecipando a un trail non competitivo lungo un percorso di una dozzina di chilometri nella zona di Santa Maria Nuova e Bertinoro. Aveva scelto il tragitto un po’ meno impegnativo tra i due in programma, con le racchette usate da chi pratica nordic walking. Era insieme ad alcuni amici ed è crollato a terra, a seguito di un malore, con ogni probabilità di natura cardiaca.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto sono accorsi gli operatori sanitari del 118, che hanno eseguito le manovre di rianimazione usando le sofisticate attrezzature salva vita che avevano a bordo dell’ambulanza. L’uomo è stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale Bufalini, dove nonostante le cure non è riuscito a riprendersi. Ieri il decesso.