Cesena, muore motociclista travolto da un’auto a Capannaguzzo

Cesena
  • 09 luglio 2026
La scena dell’incidente fatale
La scena dell’incidente fatale

Un tragico incidente avvenuto attorno alle 15.15 nella zona di Capannaguzzo, in via Violone di Gattolino, ha stroncato la vita un uomo di mezza età alla guida di una moto. A quanto pare, è stata travolta da un’automobilista, una giovane di 22 anni, che stava girando per accedere a un’abitazione: il mezzo a due ruote è finito nel fosso, a parecchi metri di distanza dal punto dell’impatto e anche la vittima ha fatto un volo impressionante. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, per eseguire i rilievi, nel tentativo di ricostruire l’esatta dinamica ed accertare le responsabilità.

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