Cesena, muore in E45 dopo un terribile schianto in auto contro un tir in zona San Carlo VIDEO

Un incidente in E45 è costato la vita a un automobilista. La sua auto si è disintegrata a seguito dell’urto con un grosso tir, nella zona di San Carlo. È accaduto al km 216,200. Nello schianto sono stati coinvolti tre veicoli: una moto, un mezzo pesante e una vettura. Il conducente di quest’ultima non ha avuto scampo, morendo sul colpo. Al momento sono attive le uscite obbligatorie in direzione sud allo svincolo di San Carlo (km 216,150) ed in direzione nord allo svincolo di Borello Nord (km 214,200). Sul posto sono presenti le squadre Anas e delle forze dell’ordine per la gestione della circolazione e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.