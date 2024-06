Cesena, muore in E45: addio a Luciano Marani, storico presidente dell’Ahena Basket VIDEO

Uno spaventoso schianto in E45 tra un’auto e un tir ha stroncato la vita di un imprenditore che ha fatto la storia dell’autotrasporto, soprattutto con i suoi famosi camion frigo: Luciano Marani. Aveva 84 anni e al suo nome sono legate anche le imprese della leggendaria Ahena, la squadra femminile di basket di Cesena, di cui fu a lungo presidente negli anni d’oro. In quel periodo arrivò a vincere la Coppa dei campioni, una Coppa Ronchetti e lo scudetto nazionale. Assieme ad Antonio Porfiri ed Enrico Martini, fuori dal campo fu il grande protagonista di quella storia sportiva.

Incidente a San Carlo

Ieri, attorno alle 18.15, Marani è morto sul colpo a seguito di un incidente avvenuto vicino allo svincolo di San Carlo, che ha costretto a chiudere la superstrada in entrambi i sensi di marcia. Nel disastro, oltre a un grosso mezzo pesante straniero guidato da una donna e alla vittima, è stato coinvolto anche un motociclista in sella a una Kawasaki di grossa cilindrata. Miracolosamente è uscito praticamente illeso, infilandosi nello stretto spazio tra i due veicoli entrati in collisione, dopo il rovesciamento di quello più leggero, e riuscendo a frenare prima di schiantarsi. Anche un’altra vettura, a bordo della quale c’erano marito e moglie e due bambini, ha evitato il disastro, pur riportando danni, riuscendo a passare da uno spazio rimasto libero in mezzo a quella scena infernale.

Tutto è accaduto sulla corsia dove normalmente si viaggia in direzione Cesena. Ma non ieri, così come capita spesso, perché ci sono lavori e i flussi di traffico vengono deviati dall’altra parte, attraverso aperture nel guardrail, creando in pratica una doppia direzione di marcia senza separazione. Il tir e la moto stavano procedendo verso Roma, mentre Marani viaggiava in direzione Cesena. Improvvisamente l’anziano imprenditore ha iniziato a sbandare verso sinistra e la camionista, vedendoselo arrivare addosso ha cercato di buttarsi verso destra, contro il parapetto sul ciglio della carreggiata. Ma non è riuscita a evitare l’urto, che è stato fatale. Disperati e bruschi i tentativi di frenata fatti da tutte le persone che hanno vissuto quell’incubo.

La tragedia si è consumata al km 216,200 della E45. Mentre i soccorritori del 118 non potevano fare nulla e i vigili del fuoco estraevano il corpo dalle lamiere, le forze dell’ordine e Anas hanno cercato di regolamentare il traffico. Fino a sera inoltrata i mezzi in transito lungo la superstrada sono stati fatti uscire obbligatoriamente in direzione sud allo svincolo di San Carlo (km 216,150) e in direzione nord allo svincolo di Borello Nord (km 214,200).

Luciano Marani, la cui azienda aveva base in via Assano, abitava in centro, prima nella zona di Porta Trova e poi a Madonna delle Rose. Lascia la moglie Nives Casavecchia e i figli Andrea e Silvia.