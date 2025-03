Cesena, multe e notifiche digitali: ecco cosa cambia

A questo proposito, a partire da lunedì 24 marzo sono state introdotte importanti novità su questo fronte. Per i destinatari muniti di domicilio digitale, registrato su INI-PEC per le imprese o su INAD per i cittadini, la notifica avverrà via pec. I destinatari non muniti di domicilio digitale invece attraverso i canali digitali conosciuti (App IO, mail e SMS) riceveranno una prima comunicazione di cortesia di emissione del verbale, contenente tutte le informazioni utili per visualizzarlo o scaricarlo entro 5 giorni. Gli utenti che non accederanno a questi canali entro il termine indicato, ma anche tutti coloro che non hanno attivato il servizio sull’app IO, che non hanno un domicilio digitale registrato su INAD o su INI-PEC, o che non hanno fornito i propri recapiti sulla piattaforma SEND, riceveranno la comunicazione con raccomandata (modalità che prevede un costo di notifica superiore).

Tutte le comunicazioni non contengono copia dell’atto notificato (il verbale nel caso di contravvenzione al codice della strada), ma solo le informazioni su come scaricarlo dalla piattaforma Send.