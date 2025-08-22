Cesena, mostra fotografica su Cristina Golinucci: il 31 agosto l’inaugurazione

Una mostra fotografica su Cristina Golinucci, la ragazza sparita a 21 anni, il primo settembre 1992, mentre stava andando ad incontrare il padre spirituale in un convento dei cappuccini a Cesena. Sarà inaugurata domenica 31 agosto alle 16 al circolo Acli di Ronta.

La mostra ripercorre i 21 anni di vita, i 33 di scomparsa e i 22 di Penelope, l’associazione fondata in Emilia-Romagna dalla madre della giovane, Marisa Degli Angeli. Sarà presente anche l’avvocato che assiste la famiglia, Barbara Iannuccelli. Saranno esposti poi articoli di giornale che dall’1 settembre 1992 hanno seguito tutte le tappe delle indagini e della continua ricerca della verità, che non è ancora stata trovata. “Sarà insomma un viaggio del cuore che Marisa degli Angeli ha creato aprendo i suoi enormi bauli della memoria”, spiega l’avvocato Iannuccelli. Dal 15 settembre la mostra sarà spostata nell’associazione I Girasoli a Ronta di Cesena, per diventare esposizione permanente.