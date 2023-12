Cesena, morto lo storico fornaio Luciano Dogana: “Addio al gentiluomo del pane”

È morto il panificatore Luciano Dogana. Lo annuncia Confartigianato in una nota. «Addio al panificatore affettuoso e gentile, dalla inconfondibile bonomia. Confartigianato Cesena vuole rendere omaggio alla figura di Luciano Dogana, fornaio in pensione scomparso nei giorni scorsi. Dopo tanti anni da dipendente aveva rilevato dal primo gennaio 1988, la gestione del Panificio Placuzzi di Via Aldini, nel centro storico di Cesena, insieme alla moglie Miriam Bazzocchi, gestito sino al 2004, quando quello storico forno ha cessato completamente l’attività. Luciano Dogana era un grande appassionato del suo lavoro, lo teneva in gran conto e lo amava in tutte le pieghe, sempre attento alla qualità e al servizio ai clienti: ha continuato egregiamente la tradizione del forno di quartiere producendo valore artigiano e offrendo un presidio nel cuore della città in un forno di grande tradizione cittadina. Era un fornaio amico, con una eleganza dei modi che non restava indifferente ai clienti: grande bontà d’animo, generosità e apertura al prossimo e fortissimo attaccamento alla sua famiglia e ai due figli Ilenia e Fabio. Caro Luciano, è stato un piacere gustare il pane nato dalle tue mani nelle notti di alacre lavoro e la gentilezza familiare con cui nel tuo forno ‘di casa’ veniva porto».