Cesena, morto l’ex gestore del distributore in Secante assalito per dieci volte

È morto Massimo Lo Russo, finito al centro della cronaca nera come vittima per aver patito una decina di furti e rapine quando gestiva un distributore di benzina Eni sulla Secante, nel quartiere Rubicone. Abitava con la famiglia a Calisese e aveva 54 anni. Dopo una malattia che non gli ha lasciato scampo, dopo un paio di anni di sofferenze, ieri mattina all’alba ha smesso di combattere. Lascia la moglie Saveria Corlito, i figli Francesco e Pasquale (calciatori in serie D), le nuore Jessica e Francesca, il nipote Alessando, la sorella Maria e altri parenti. Sarà possibile salutarlo per l’ultima volta oggi, dalle 11 alle 18, alla camera mortuaria dell’ospedale Bufalini. L’invito dei familiari è a devolvere eventuali offerte all’Irst di Meldola. Massimo Lo Russo aveva manifestato il desiderio di essere sepolto nel suo paese d’origine, in provincia di Avellino e quindi il funerale si terrà domani, partendo alle 10 dal Bufalini, diretti alla chiesa Maria Santissima Immacolata in Vallesaccarda, dove alle 17 sarà celebrata la messa e poi si proseguirà fino al cimitero locale.