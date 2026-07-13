Cesena, morto in moto nel fosso: addio domani mattina e raccolta fondi a scuola per i tre figli

È arrivato il giorno straziante dell’addio a Lorenzo Montalti, Lollo per i suoi cari e per gli amici, morto nel pomeriggio di giovedì scorso dopo che l’impatto con un’auto in via Violone di Gattolino ha scaraventato nel fosso a bordo strada lui e la sua moto. Aveva 49 anni (tra pochi giorni ne avrebbe compiuti 50) e alle 10 di domani mattina verrà celebrato il suo funerale nella chiesa parrocchiale a Calabrina. Poi la salma sarà portata al cimitero di Gattolino. Eventuali offerte saranno devolute allo Ior. Intanto, stasera, sono state organizzate la veglia e la recita del rosario nel suo ricordo. L’uomo di Villa Calabra, che lavorava come operaio all’azienda “Soimec”, ha lasciato nel dolore la compagna Natalie Gallo, i tre figli Melissa, Riccardo e Raffaele, i suoi genitori Carmen e Secondo, il fratello Luca, la sorella Laura, il cognato Marco, il nipote Edoardo e tanti amici.

Per stringersi anche materialmente ai suoi cari, nella scuola media “Oddio Biasini” di San Giorgio, frequentata dai figli, è stata lanciata una raccolta fondi per dare una mano alla compagna e ai ragazzi e alla ragazza. A prendere l’iniziativa sono state le rappresentanti della classe 1ªF, spiegando di volere sostenere con questo gesto «mamma Natalie e i figli Riccardo, Raffaele e Melissa che stanno affrontando un momento molto difficile per la recente perdita di Lorenzo, marito e papà. In un momento così delicato, desideriamo offrire un aiuto concreto che possa far arrivare alla famiglia tutta la nostra vicinanza: un abbraccio virtuale, un gesto che dica “noi ci siamo e non vi lasciamo soli”. Ogni contributo, anche piccolo, è un modo per alleggerire un po’ il peso di questi giorni e per far sentire alla famiglia la nostra presenza e il calore della comunità che li circonda».

Nel giro di poche ore hanno risposto all’invito già tante persone: si è già superata la somma di 7mila euro, grazie alle donazioni fatte sulla piattaforma online gofundme.