Cesena, morto in moto a vent’anni: la sua ex scuola gli rende omaggio con due gesti

Profondo dolore per la morte di Glauco Igor Prati, e tante attestazioni di stima e gesti d’affetto, come una raccolta fondi lanciata dai rappresentanti degli studenti e un minuto di silenzio osservato ieri all’Istituto tecnico per geometri “Garibaldi-Da Vinci. Si era diplomato lì l’anno scorso, all’indirizzo Cat, e adesso stava proseguendo gli studi al Campus universitario di Cesena.

In attesa del funerale (per cui è già stato rilasciato il nulla osta) del ventenne, vittima di un incidente in via Calcinaro, due mattine fa, dopo uno schianto contro un’auto mentre era in moto, tanti stanno ricordando il ragazzo e si stanno stringendo attorno alla sua famiglia. Una famiglia molto nota e benvoluta a Capannaguzzo, dove il padre Michele ha un forno pasticceria, che ha abbassato le serrande in segno di lutto.

Glauco Igor, oltre che dall’amore dei genitori e delle due sorelle, era circondato da apprezzamenti di tutti quelli che lo conoscevano. In queste ore molti ne stanno sottolineando le sue qualità umane, condividendo anche ricordi legati alle sue grandi passioni. Su tutte, quella per i motori: non solo i bolidi a due ruote, come la Kawasaki su cui viaggiava quando c’è stato l’urto fatale con una Fiat 500 guidata da una 34enne, ma anche i gioielli della Formula Uno, a partire dalla Ferrari.

Glauco Igor Prati aveva iniziato a frequentare da pochi mesi la Facoltà di Architettura, verso cui a quanto pare era diretto al momento della tragedia.

Per stringersi attorno ai suoi cari, c’è anche chi è rientrato in aereo dalle vacanze, ennesima riprova di una grande considerazione di cui gode tutta la famiglia Prati.

Ancora non è stata ufficialmente fissata la data del funerale, ma potrebbe essere domani mattina.