Cesena, morto il fabbro Gino Morosi: oggi il funerale alle Vigne

Il mondo dell’artigianato cesenate piange una delle sue figure storiche e dei suoi volti più conosciuti da tutti.

È morto Gino Morosi. Aveva 79 anni e per una sessantina d’anni in città il suo nome era quello che si faceva quando a Cesena si aveva necessità di un fabbro.

Aveva iniziato a lavorare quando era ancora bambino. La sua azienda è stata sempre inserita nelle zone del quartiere Cervese Sud, tra le Vigne S. Egidio. Tanto che proprio dal Quartiere sono arrivate in queste ore tante attestazioni di stima e di cordoglio.

«Gino - spiegano i suoi familiari - è stato probabilmente uno degli ultimi rappresentanti di quelle generazioni di artigiani che hanno contribuito a formare il tessuto sociale della nostra città. Era “il fabbro” di Cesena per eccellenza, tanto che ancora oggi molti, quando parlano di lui, aggiungono la qualifica al nome, quasi come se facesse parte della sua stessa identità. Ha fatto del lavoro la sua ragione di vita, iniziando la propria attività fin dalla età di 10 anni e continuandola ininterrottamente per oltre 60 anni». Nel tempo si è rivolta a lui almeno una volta la gran parte degli abitanti del quartiere Cervese Sud... «Oltre ai negozianti, alla parrocchia, anche la scuola elementare, con cui collaborava ogni volta che gli veniva richiesto. Premiato da Cna per i 50 anni della sua attività, ha mantenuto la famiglia, costruito una casa e fatto studiare i figli all’insegna di valori semplici e forti: il lavoro, l’onestà, gli affetti».

Il funerale di Gino Morosi (che lascia la moglie Luciana, i figli Christian e Caterina, il genero Vincenzo e la nipote Beatrice) saranno celebrati oggi alle 14:30 nella chiesa di San Pio X alle Vigne. Prima del trasbordo al Crematorio di Tipano. I familiari dei Gino Morosi hanno chiesto che eventuali offerte in suffragio siano destinate all’Aido.