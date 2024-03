Cesena, morto Africo Morellini, protagonista della vita politica e sanitaria

E’ morto nella notte scorsa Africo Morellini, protagonista della vita politica e sanitaria cittadina. Storico esponente del Partito Repubblicano e altrettanto storico medico in forza alla clinica “Malatesta Novello”, era nato nel 1936. Era anche in prima linea in attività culturali, in particolare nelle file dell’associazione “Amici del Monte” e del Rotary. Il funerale sarà celebrato mercoledì 13 marzo, alle 10, all’abbazia del Monte.

Il cordoglio del Pri

Così il Pri cesenate in una nota: “La scomparsa di Africo Morellini ci priva di un amico e, soprattutto, di un interlocutore politico di primissimo piano, sempre pronto con il suo spirito critico, a proporre nuove idee e nuove prospettive di azione e di riflessione.

Africo era un professionista serio, stimato ed instancabile, che aveva messo le sue qualità a disposizione della comunità cesenate. È sempre stato accolto favorevolmente da tutte le forze politiche ed era visto come una figura autorevole. Sarà difficile colmare quel vuoto. I Repubblicani di Cesena salutano l’uomo, l’amico, il politico, che, con tutti i suoi problemi di salute, ha sempre partecipato alla vita del Partito Repubblicano Italiano, arricchendo la nostra comunità con la sua cultura , portando fra le nostre quattro mura la sua passione vulcanica, la sua voglia perenne di lottare per i suoi nobili ideali, che mai neppure la malferma salute degli ultimi tempi ha scalfito.

La morte di Africo Morellini è un dolore che ammutolisce, di fronte al quale non rimane che stare zitti e ricordare un uomo eccezionale, più unico che raro, di onestà cristallina, forza emotiva inesauribile. Lo ricordiamo segretario particolare del senatore Cino Macrelli, più volte segretario del PRI Cesenate, consigliere comunale in carica dal 1980 al 1990 dal 1999 al 2004. Dal 2019 membro della commissione toponomastica del Comune di Cesena, membro del triunvirato che ha guidato il partito dopo il congresso del 2018,presidente del PRI di Cesena dal congresso del 15 marzo 2023 per lasciare poi la guida alle giovani generazioni. Presidente dell’associazione culturale Ugo la Malfa, Morellini è stato sempre impegnato nelle attività culturali e sociali della città, all’interno del Rotary club cittadino dal 1984, di cui è stato anche presidente nell’annata 1992-93, impegnato da lungo tempo nell’associazione Amici del Monte. Ciao Africo, che la terra ti sia lieve. Ai famigliari le sincere condoglianze dei repubblicani cesenati”.

Il sindaco Lattuca: “Un punto di riferimento per la comunità cesenate”

Il sindaco Enzo Lattuca ha ricordato Morellini in una nota: “La scomparsa di Africo Morellini, volto storico della politica locale e determinato esponente del Partito Repubblicano locale e nazionale, ci rattrista e ci unisce al cordoglio del PRI cesenate. Oltre che protagonista della vita politica e uomo di grande spessore, Morellini per tutta la vita è stato medico di base diventando negli anni un saldo e presente punto di riferimento per la comunità cesenate. Rilevante inoltre è stata la sua esperienza tra i banchi del Consiglio comunale dove è rimasto in carica dal 1980 al 1990 e dal 1999 al 2004. Dal 2019 inoltre ha fatto parte della commissione toponomastica comunale mettendo la sua lunghissima esperienza di uomo delle istituzioni, di cultura ed esperto conoscitore della storia locale, a disposizione della città. Le nostre condoglianze, a nome dell’Amministrazione comunale e della città tutta, alla sua famiglia, agli amici di una vita e agli amici di partito con cui ci piace ricordarlo con stima e affetto”.