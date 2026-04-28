Cesena, morto a 56 anni a Fabio Mariani, imprenditore e colonna degli Scout: martedì l’addio

È morto sabato scorso, all’età di 56 anni, Fabio Mariani, imprenditore titolare di una nota attività a Torre del Moro e impegnato attivamente nel mondo cattolico, in particolare negli Scout, dove per oltre vent’anni è stati una presenza costante nel gruppo degli adulti della Masci. Anche sua moglie Novella è molto conosciuta nell’ambiente della chiesa locale, avendo aperto poco più di un anno fa una libreria cattolica, “Salmo 91”, in piazza Anna Magnani, a San Mauro in Valle. Tre i loro figli: i figli Margherita, Federico ed Emma.

Fabio Mariani era alla guida della “Ati”, azienda che era stata fondata da suo padre Mario e che si occupa di caldaie, pannelli solari, docce, sistemi fumari, bollitori e altri prodotti termici.

Dopo il rosario di ieri sera, oggi (martedì 28 aprile) alle 15 sarà celebrato il funerale nella chiesa di San Paolo, preceduto dal ritrovo alle 14 alla camera mortuaria del Bufalini per la partenza del corteo funebre e seguito dalla cremazione. Le offerte raccolte saranno devolute in opere di bene.