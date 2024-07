Cesena, morta Carla Manuzzi: martedì le esequie

È morta Carla Manuzzi. Aveva 86 anni ed era la secondogenita di cinque figli di Dino Manuzzi: capostipite delle famiglia e storico presidente dell’Ac Cesena alla cui memoria ancora oggi è intitolato lo Stadio Della Fiorita.

Anche il più vecchio dei suoi fratelli, Luciano Manuzzi, morto anni fa, aveva indissolubilmente legato il proprio nome al calcio cesenate, al pari di quello del padre. Carla era ex moglie di un altro volto notissimo degli ambienti bianconeri di un tempo. Paolo “Ciapina” Ferrario, che del Cesena è stato giocatore prima ed allenatore. Carla Manuzzi lascia il figlio Raffaele. I funerali in forma privata e civile sono previsti martedì. Il feretro andrà al crematorio poi nella tomba della famiglia Manuzzi a San Martino in Fiume.