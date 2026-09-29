Cesena, monumento a Renato Serra e statua di Maurizio Bufalini: dal 2027 via al restauro

I lavori di restauro del monumento a Renato Serra e della statua di Maurizio Bufalini che campeggia di fronte alla Biblioteca Malatestiana di Cesena saranno eseguiti nel corso del prossimo anno. Ad annunciarlo è l’assessore ai Lavori pubblici Christian Castorri rispondendo a un’interrogazione a firma della Consigliera comunale di Fratelli d’Italia Gigliola Zuccali.

“L’11 agosto – informa l’assessore – abbiamo ricevuto dalla competente Soprintendenza riscontro alle integrazioni fornite, trasmesse lo scorso 21 aprile, nell’ambito della richiesta di autorizzazione inviata il 31 luglio 2023. L’autorizzazione ricevuta ci consente ora di programmare il restauro del monumento a Maurizio Bufalini e del monumento a Renato Serra e il restauro e relativo rimontaggio della recinzione attorno al monumento a Renato Serra, che contiamo di realizzare nel corso del 2027 attraverso l’utilizzo delle risorse destinate alla manutenzione straordinaria dell’arredo urbano”.

La Soprintendenza, esaminato il progetto, ha ritenuto gli interventi compatibili con le esigenze di tutela e li ha autorizzati, indicando alcune condizioni da rispettare durante i lavori. In particolare, prima di procedere con la pulizia dei monumenti dovranno essere effettuate delle prove su diverse parti delle superfici, così da individuare il metodo di lavoro più adatto. Per il busto in bronzo di Renato Serra, il risultato delle prove sarà valutato sul posto. Analoga attenzione sarà riservata alla verniciatura della catena che compone la recinzione. Eventuali interventi sulle parti deteriorate saranno limitati ai casi in cui risultino effettivamente necessari e dovranno essere concordati con la Soprintendenza. Anche i trattamenti finali di protezione delle superfici saranno valutati una volta terminata la pulizia e in base alle condizioni effettivamente riscontrate. Per il Comune, dunque, si apre ora la fase operativa. L’obiettivo è realizzare i lavori nel corso del 2027, utilizzando le risorse destinate alla manutenzione straordinaria dell’arredo urbano.