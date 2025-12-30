Cesena. Montiano culla dei presepi, domenica visita guidata

Domenica 4 gennaio si terrà un tour guidato per scoprire l’antico borgo di Montiano e i suoi straordinari presepi, veri e propri capolavori di arte e tradizione. Tra tutti spicca il celebre presepe meccanico della Rocca Malatestiana, realizzato dalla famiglia Gualtieri, che accompagnerà i visitatori in un racconto fatto di storia, passione e maestria artigiana tramandata dai maestri presepisti fin dal 1956.

Si tratta di un’occasione davvero speciale, proposta dalla DMC I Percorsi del Savio per domenica 4 gennaio, per immergersi nell’anima del borgo malatestiano e scoprire una delle eccellenze più affascinanti della Romagna. Un viaggio magico che intreccia l’amore per il territorio con l’arte dell’artigianato, trasformando la tradizione natalizia in una vera esperienza culturale.

L’itinerario partirà da piazza Maggiore, nel cuore storico della cittadina, e si svilupperà in una piacevole passeggiata guidata tra le vie del paese, toccando la chiesa di Sant’Agata, l’oratorio dei Tre Monti con il suo presepe, il centro culturale San Francesco che custodisce l’Annunciazione del Centino, fino ad arrivare alla Rocca Malatestiana, da cui si apre un panorama mozzafiato sulla Romagna. Qui ci sarà l’incontro con Marco Gualtieri, che illustrerà nel dettaglio il magnifico presepe meccanico, vero gioiello di ingegno, tradizione e fantasia.

La visita si concluderà con un brindisi al vin brulé, in collaborazione con la Pro Loco di Montiano, e avrà una durata complessiva di circa due ore. Il ritrovo è fissato alle 16:00 in piazza Maggiore ed è necessario prenotare online alla pagina bit.ly/montianopresepe. Il costo è di 12 euro a persona, con ingresso gratuito per i bambini fino a 6 anni compresi.

Per informazioni e dettagli è possibile contattare l’Ufficio Turistico IAT Cesena allo 0547 356327, dal martedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, la domenica dalle 9:00 alle 15:00.