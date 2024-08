Cesena, monopattini ed e-bike: affidata la gestione, torna il noleggio dopo il lungo stop

Si è sbloccata nei giorni scorsi la gara lanciata dal Comune per affidare il servizio di noleggio di 200 monopattini elettrici e 150 e-bike. Sarà la società milanese “Ridemovi” a gestire questo servizio. Il bando pubblicato nello scorso mese di novembre si era concluso con la vittoria dell’azienda “Bit Mobility Srl”, con sede nel Veronese, che aveva però rinunciato, per cui alla fine dello scorso mese di marzo era stato aggiudicato alla seconda il graduatoria (tra le 5 che si erano fatte avanti presentando un’offerta), che era appunto “Ridemovi”.

Lo stop inatteso

Subito dopo era però arrivata la notizia che si stavano introducendo nel Codice della strada modifiche riguardanti i mezzi per la micromobilità elettrica e quindi, il 14 maggio, il Comune aveva deciso di sospendere tutto, per la durata massima di due mesi, si è disposto con effetto immediato fino a diversa determinazione e, comunque, in modo da fare approfondimenti. Erano necessari perché da una parte le novità avrebbero potuto «creare un disallineamento con quanto individuato nell’avviso pubblicato il 15 novembre 2023» e dall’altra sarebbero potuti «andare a incidere in maniera rilevante sull’attività di noleggio che si era con quegli stessi atti ipotizzata».

Servizio affidato

Ora queste valutazioni sono state fatte e, confermato il passo indietro della “Bit Mobility Srl”, con una specifica comunicazione che quella società ha fatto il 30 luglio, si è provveduto a stilare la nuova graduatoria tra i quattro candidati rimasti, dopo che la commissione ha anche rettificato alcuni errori che erano stati individuati nei precedenti verbali. Due delle domande presentate, quelle di “Bolt” e della “Azienda Nazionale di Micromobilità”, sono state esclude dalla selezione, in quanto si è accertato che non rispettavano gli standard minimi previsti nel disciplinare. Erano quindi rimaste in lizza in due realtà milanesi: “Ridemovi” ed “Emtransit”. L’ha spuntata la prima, che in Emilia-Romagna opera già a Piacenza, Reggio Emilia, Bologna e Imola e fuori regione a Firenze, Venezia Mestre, Padova, Torino, Milano, Lignano Sabbiadoro e Santa Margherita Ligure.

Posteggi, app e prezzi

Adesso il Comune di Cesena e il nuovo gestore (che subentra ad “Helbiz”) individuerà i punti esatti dove poter parcheggiare i mezzi a noleggio. Saranno dislocati nelle zone dei parcheggi scambiatori, attorno alla stazione, vicino al Campus universitario e di altri luoghi particolarmente frequentati. Per utilizzarli saranno a disposizione diversi abbonamenti, pensati per le diverse esigenze, oppure si pagherà 1 euro allo sblocco più 25 centesimi al minuto, sia per i monopattini che per le e-bike. Una app, scaricabile gratuitamente sugli smartphone, grazie al riconoscimento tramite Gps, indicherà su una mappa sia la posizione dei mezzi disponibili sia le postazioni di prelievo e parcheggio.