Cesena, monitoraggio Rsa e centri diurni: l’esito è un alto gradimento

“Stiamo tutti bene” è il titolo dell’iniziativa che si è svolta ieri pomeriggio al teatro “Don Baronio”, ma anche, in sostanza, l’esito del monitoraggio che ha riguardato 9 case residenza per anziani (Casa Insieme, Meridiana, Maria Fantini, Nuovo Roverella, Spighi, Barocci, Don Baronio, Violante Malatesta, Lieto Soggiorno) e 3 centri diurni (Violante Malatesta, Roverella, Don Baronio) per un totale di 525 intervistati. Manuela Desirò e Veronica Ceccaroni, della Programmazione sociale e sanitaria dell’Unione dei Comuni, hanno sondato la qualità di questi servizi attraverso centinaia di interviste rivolte a ospiti, familiari, caregiver e amministratori di sostegno. Ieri sono stati presentati i dati generali, ma quelli specifici di ciascuna Rsa e Centro diurno sono stati condivisi con ciascuna realtà, l’obiettivo è infatti quello di far crescere e migliorare i servizi.

Sono complessivamente 425 le persone interviste realizzate nelle Cra. L’85% degli intervistati si dice soddisfatto degli orari di visita, il 6% dice di esserlo parzialmente, risponde “no” l’8%. Molto alta e generalmente in crescita rispetto al 2019 la media di soddisfazione generale per quanto riguarda la capacità di cura e di ascolto nelle Cra di Oss (93%, -4%), animatore (88%, +18%), coordinatore (88%, +9%)), responsabile assistenza anziani (91%,, +20%). In crescita rispetto al 2019 anche la soddisfazione generale espressa sui servizi nelle Cra: per la qualità dei pasti è all’80% (+11%), per l’igiene personale il 96% (invariato), per la cura della persona al 95% (+1%), per le attività di animazione (+21%) e il servizio di lavanderia (invariato) all’85% . Alla domanda su quanto nel complesso si ritengano soddisfatti del servizio erogato la percentuale di chi risponde molto o abbastanza è in media del 96%. Nel caso di Barocci, Lieto Soggiorno e Camilla Spighi è del 100%, seguono Violante Malatesta e Don Baronio con il 98%, alla Meridiana il 97%, alla Roverella il 96%, alla Fantini il 93%, Casa Insieme registra il dato più basso: 85%.

Sono 38, invece le interviste che hanno riguardato gli utenti dei centri diurni. Il 95% degli intervistati si dice soddisfatto degli orari di apertura, il 5% lo è ma parzialmente. Per quanto riguarda la media di soddisfazione generale nella capacità di prendersi cura e di ascolto, questa è molto alta per quanto riguarda i coordinatori (95%) e gli Oss (92%), più bassa per gli animatori (69%). Alta la soddisfazione per quanto riguarda la qualità dei pasti (90%), l’igiene personale (90%), più bassa quella per le attività di animazione (81%). Sono soddisfatti o abbastanza soddisfatti tutti gli intervistati nel caso di Violante Malatesta e Roverella, lo sono nel 92% degli intervistati nel caso del don Baronio.