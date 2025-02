Cesena, molestie e stalking alla ex compagna: arrestato dai Carabinieri

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Cesena hanno tratto in arresto un uomo per i reati di molestie e stalking nei confronti della ex compagna.

Nella notte, a seguito della segnalazione di un uomo che stava molestando l’ex convivente, la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Cesena ha inviato immediatamente sul posto una pattuglia della Sezione Radiomobile. I militari, giunti sul luogo indicato, hanno preso contatto con la vittima, la quale, in evidente stato di agitazione, ha riferito che, poco prima, al culmine di una serie di analoghi episodi, protrattisi per diverse settimane e già oggetto di denuncia, era stata avvicinata dal suo ex compagno all’uscita dal luogo di lavoro. L’uomo bloccandola fisicamente, aveva iniziato a molestarla pesantemente.

L’ex compagno, avendo intuito l’arrivo dei Carabinieri, si era dato alla fuga a piedi. I militari hanno subito avviato le ricerche, rintracciandolo, pochi minuti dopo, nascosto nei pressi dell’abitazione della donna, verosimilmente in attesa di un’opportunità per avvicinarla di nuovo. Alla vista della pattuglia, ha tentato la fuga, ma è stato prontamente bloccato e condotto in caserma. L’uomo, tratto in arresto, è stato successivamente condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

Nella mattinata odierna, dinanzi al Giudice del Tribunale di Forlì, si è tenuta l’udienza di convalida del provvedimento restrittivo. Il Giudice, convalidato l’arresto, ha disposto, nei confronti dell’indagato, l’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, del divieto di comunicazione con la stessa con qualsiasi mezzo e dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria due volte a settimana.