Cesena, mobilità sostenibile: progetto per veicoli a guida autonoma e iniziativa per pensare il futuro

Manca meno di un mese alla Settimana Europea della Mobilità e l’amministrazione comunale sarà in prima linea, focalizzando l’attenzione sul progetto di respiro europeo dedicato allo sviluppo di mezzi di trasporto a guida autonoma, di cui Cesena è tra i protagonisti.

Il tema scelto per l’edizione 2024 è la condivisione degli spazi pubblici urbani. Dal 16 al 22 settembre, nell’ambito dei diversi eventi programmati, si ragionerà su come vivere lo spazio pubblico in modo diverso, riqualificarlo, creare spazi sicuri per la mobilità attiva specialmente verso le scuole e progettare strade più sicure.

L’iniziativa del 21 settembre

«La Settimana Europea della Mobilità - commenta l’assessore alla Sostenibilità ambientale Andrea Bertani - si propone di promuovere la mobilità alternativa all’uso di veicoli a motore. Vogliamo incentivare una cultura decisamente amica dell’ambiente a partire dall’ambito scolastico, familiare, e comunitario. Il tema scelto quest’anno ci invita a riflettere su come migliorare la qualità della vita urbana e promuovere la creazione di infrastrutture incentrate sulle persone; agevolare il ricorso a mezzi di trasporto meno inquinanti e promuovere il cambiamento fornendo infrastrutture adeguate, reti, condizioni e destinazioni per la mobilità attiva e il trasporto pubblico, in linea con le iniziative dell’Unione Europea, ad esempio Repower Eu e il Green Deal. Su tutto questo ci concentreremo sabato 21 settembre, in piazzale Ambrosini, nell’ambito del “Parkingday” proposto dalla Fiab, trasformando un’area del parcheggio scambiatore dell’Ippodromo da spazio riservato alla sosta delle auto ad area di incontro, scambio e partecipazione».

Durante l’iniziativa aperta a tutti dalle ore 9 alle 13, sarà allestito uno spazio dedicato all’incontro e al dialogo, organizzato con slot di 15 minuti, guidati da esperti, per approfondire e conoscere meglio i servizi offerti e le proposte che il Comune avvierà a breve o testerà grazie al supporto della Regione o attraverso i progetti europei.

I veicoli a guida autonoma

In particolare, in questo spazio, il progetto Interreg Ce Ginevra, di cui il Comune è partner col coordinamento del Cise, ospiterà una tavola rotonda in cui diversi esperti di mobilità e urbanistica, innovazione nella mobilità, processi partecipativi si confronteranno per accompagnare in città la sperimentazione del trasporto pubblico a guida autonoma, che interesserà l’area universitaria dell’ex zuccherificio, frequentata da oltre 5mila studenti.

«L’innovazione tecnologica - commenta l’assessora ai Progetti Europei Giorgia Macrelli - ha il potere di trasformare in modo radicale i servizi ai cittadini. Per assicurare che questa trasformazione vada nella direzione giusta e quindi verso il benessere collettivo e la sostenibilità, è necessario un dialogo con la comunità che porti a superare timori, ascoltare le necessità e realizzare soluzioni calibrate ai bisogni effettivi, un confronto in cui disegnare insieme scenari di futuro desiderabile. Il progetto Interreg Ce Ginevra contribuisce proprio a creare questa capacità di governo dell’innovazione nelle amministrazioni cittadine e lo fa sperimentando il caso dei veicoli a guida autonoma impiegati per il trasporto di persone e merci». Improntato sugli spostamenti sostenibili e a guida autonoma, consente ora di sviluppare un processo partecipato sui temi delle smart city e dei servizi innovativi di trasporto pubblico attraverso l’implementazione della tecnologia dei veicoli a guida autonoma. Si tratta di un’azione in linea con gli obiettivi e i risultati del Piano urbano della mobilità sostenibile ed è proposta in collaborazione con i partner europei, in modo da costruire laboratori di livello locale e transnazionale per formare stakeholders e gruppi di cittadini».