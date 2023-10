Cesena, mobili Ikea per gli alluvionati: come richiederli a San Rocco

L’Associazione Emporio Solidale “Il Barco” ODV-ETS informa coloro che sono stati colpiti dagli eventi calamitosi del maggio scorso che, a partire dal 9 ottobre 2023, sarà possibile per una settimana recarsi presso lo sportello istituito nella Parrocchia della Chiesa di San Rocco di Cesena situata in Via L.C. Farini n. 248, per presentare la Domanda di Assegnazione rispetto ai mobili ed arredi nuovi arrivati in donazione da IKEA Italia. Lo sportello sarà attivo: lunedÌ 9 ottobre, mercoledÌ 11 ottobre e sabato 14 ottobre dalle 10.30 alle 13.30 e martedÌ 10 ottobre, giovedÌ 12 ottobre e venerdÌ 13 ottobre dalle 16 alle 19.

Possono fare domanda i residenti o domiciliati nei territori dell’Unione Valle del Savio. La domanda di Assegnazione potrà essere effettuata direttamente dalla persona interessata o da un delegato con apposita delega e copia del documento di identità del richiedente e sarà compilata con l’assistenza dei volontari dell’Associazione Emporio Solidale “Il Barco” ODV-ETS incaricati dall’organizzazione.

Chi può richiederli

I requisiti obbligatori per poter presentare la domanda sono: la residenza o il domicilio presso l’abitazione dichiarata danneggiata; la presenza dell’indirizzo di residenza o domicilio dichiarati, all’interno della mappatura delle abitazioni alluvionate emessa dal Comune di Cesena (allegato all’ordinanza 125 del 30/05/2023); la compilazione del Questionario di Prima Rilevazione delle Necessità del Comune di Cesena che è stato in uso al link www.comune.cesena.fc.it/censimentoalluvione

Inoltre, a parità di requisiti, saranno presi in considerazione criteri di assegnazione specifici come il numero di minori presenti, la presenza o meno di persone anziane, invalide o disabili, l’entità dei danni subiti, l’assenza di reddito per uno o più componenti.

I mobili e gli arredi arrivati in donazione comprendono strutture letto singole e matrimoniali, comodini, guardaroba a 2 ante, cassettiere di diverse misure, tavolini da caffè, consolle e librerie.

La distribuzione avverrà nel tentativo di raggiungimento di più richieste possibile.