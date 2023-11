Cesena, mobili Ikea agli alluvionati: lunedì parte la consegna

Dopo la breve pausa estiva e la ripresa del servizio presso la nuova sede temporanea del Mercato Ortofrutticolo di Pievesestina di Cesena (FOR - Filiera Ortofrutticola Romagnola), dove è stato allestito un magazzino di stoccaggio e uno stand in cui nelle prossime settimane prenderà avvio l’esperienza dell’Emporio Solidale per la distribuzione di beni e servizi, l’Associazione “Il Barco” ha ripreso tutte le attività continuando a dedicare particolare attenzione alle famiglie e alle persone danneggiate dagli eventi di maggio.

A questo proposito, le volontarie e i volontari coordinati da Susanna Ricci, in collaborazione con il settore dei Servizi Sociali dell’Unione Valle Savio, hanno coordinato l’iter di consegna dei mobili Ikea ai nuclei familiari che hanno presentato richiesta dal 9 al 14 ottobre. Complessivamente sono 292 le domande presentate presso lo Sportello attivato presso la Parrocchia di San Rocco. Perlopiù si tratta di richieste di sostegno in beni di arredo e mobili (letti, armadi e cassettiere).

“In questo caso, considerando il numero di richieste – commenta Susanna Ricci – abbiamo formalizzato una graduatoria assegnando un punteggio complessivo a ciascuna domanda tenendo conto della composizione del nucleo familiare, di eventuali situazioni di fragilità e della gravità dei danni subiti a seguito di allagamenti e frane. Ciascuna richiesta ricevuta che ha soddisfatto i requisiti di accesso vedrà l’assegnazione di almeno un mobile donato. Abbiamo stimato che le donazioni avranno un valore dai 30 euro a oltre 1000 euro per le richieste che hanno ottenuto punteggi più elevati. Abbiamo contattato le prime famiglie per effettuare i primi ritiri che inizieranno lunedì 6 novembre presso la nostra sede temporanea allestita negli spazi del Mercato Ortofrutticolo di Cesena”. Complessivamente saranno distribuiti oltre 100 pezzi fra librerie, tavoli consolle per l’ingresso e tavolini da soggiorno, 140 cassettiere di diverse misure, oltre 200 comodini e più di 150 strutture letto (matrimoniali e singoli). Grazie alla donazione di una delle 8 associazioni fondatrici del Barco, ADRA Italia - Agenzia Avventista per lo Sviluppo ed il Supporto, sono stati acquistati i materassi da consegnare insieme alle strutture dei letti.

Sempre a partire da lunedì 6 novembre saranno distribuiti anche materiali tessili utili per affrontare i mesi più freddi dell’anno (abbigliamento, asciugamani, coperte, piumoni, lenzuola). Confermato inoltre il servizio di concessione in comodato d’uso di deumidificatori. Per richieste e necessità particolari è possibile contattare l’associazione al 3293973233.