Mirko Viroli da mercoledì pomeriggio è ufficialmente il nuovo presidente del Campus di Cesena. Succede a Massimo Cicognani, presidente negli ultimi sei anni. La sua era una candidatura unica e il voto di mercoledì da un lato ufficializza un esito scontato, dall’altro rappresenta il coronamento di un percorso di confronto interno che ha trovato un esito unitario non scontato, anche se da qualche tempo è prassi consolidata a Cesena. «In generale le aspettative su di me sono tante da parte del personale del Campus - racconta il neo presidente -. Nei mesi che hanno preceduto la candidatura e poi il voto abbiamo parlato tanto, ci siamo confrontati a lungo e ora sono pronto a fare il possibile per essere all’altezza delle aspettative, per esercitare questo ruolo al meglio delle mie possibilità anche grazie al supporto di tutti».

L’apertura verso la città è l’impegno che mette al centro dei tre anni di questo mandato: «Veniamo da anni in cui abbiamo dovuto affrontare situazioni difficili come il Covid, l’alluvione, ma anche il Pnrr. Sono eventi che hanno reso complicato il lavoro del mio predecessore Massimo Cicognani e tutti noi, hanno richiesto tantissimo lavoro anche burocratico. Ora invece è il momento del rilancio: della didattica, della ricerca, della relazione il territorio». Un impegno che passa anche e soprattutto dal «cercare di far vedere di più e meglio cosa facciamo, aprirci di più alla città ma anche dando più servizi a studenti e docenti. Tra gli obiettivi che ci siamo dati c’è quello di provare a realizzare nuove iniziative culturali che rilancino l’attività dei 6 dipartimenti che convivono nel Campus cesenate, sono iniziative che mi sono impegnato a sostenere e incoraggiare».

«Tra le cose più importanti» Viroli cita anche il completamento del primo stralcio del terzo lotto del Campus. Il cantiere è in corso, «dovrebbe concludersi entro l’anno e come noto diventerà la sede di Psicologia completando un percorso che porterà a compattare l’insediamento universitario cesenate nella stessa zona, tra il Campus e Villa Almerici, e a completare l’idea stessa di Campus». Un percorso a cui a quel punto mancherà l’ultimo tessello: quello del secondo stralcio del terzo lotto, per cui andranno trovate e investite nuove risorse, ma le prospettive in questo senso, ad oggi sono incoraggianti.

La scelta fatta anni fa dall’Università di Bologna di diventare multicampus oggi non è più in discussione, negli anni è diventata certezza: «L’Università di Bologna è un multicampus che funziona, con sedi di qualità per didattica e ricerca. Quello che è importante ora è che le sedi continuino a cresce in modo coeso ed equilibrato e in questa sfida ciascuna realtà, Cesena compresa, è chiamata a fare la sua parte».