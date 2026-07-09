Cesena. Mirco Zanotti confermato alla presidenza di Apofruit

Il Consiglio di Amministrazione di Apofruit Italia, riunitosi nella sede di Pievesestina di Cesena, ha rinnovato i propri vertici per il triennio 2026-2028, confermando Mirco Zanotti alla presidenza della cooperativa. Nel ruolo di vicepresidente è stato ribadito Gianluca Balzani, che affiancherà il presidente alla guida di un nuovo consiglio composto da ventotto membri. Il CdA vede un importante ricambio generazionale pari a circa il venticinque per cento, grazie all’ingresso di sette nuovi consiglieri a fronte di ventuno riconferme. La nuova composizione, oltre ad aumentare la presenza femminile, garantisce una rappresentanza capillare di tutti i territori in cui opera la cooperativa, mantenendo il rapporto storico di circa un amministratore ogni cento soci.

Per l’area romagnola, la zona di Cesena e Longiano sarà rappresentata da Claudio Bartolini, Massimo Biondi, Gianni Muratori, Roberta Rubboli, Marcello Zamagna, Mirco Zanotti e dal volto nuovo Stefano Vitali. Per il comprensorio di Forlì, Ravenna, Imola e Faenza siederanno nel consiglio Gianluca Balzani, Martino Benzoni, Alberto Faggioli, Daniele Golinucci e i neoletti Massimo Rontini ed Emilio Guerrini. Spostandosi verso l’Emilia, la zona di Bologna e Modena viene affidata a Roberto Stanzani insieme ai nuovi ingressi Emanuele Soffritti e Nadia Nobili, mentre per il Veneto sono stati eletti Valentino Montagner e la novità Sonia Pavanelli. Il Centro e il Sud Italia vedono una folta presenza di amministratori, con Davide Campoli, Andrea Contarino, Flavio Mancini e Maurizio Panzarini per il Lazio, affiancati da Nicola Serio, Donato Antonio Sabato, Saverio Filippelli e il nuovo entrato Gildo Pronestì per l’area del Metaponto e della Calabria. Chiudono la squadra i consiglieri pugliesi Pasquale Barrasso e Adriano Cascavilla.

Il consiglio ha inoltre definito i referenti territoriali nominando i consiglieri delegati, che avranno il compito di fare da punto di riferimento diretto per i soci. Gianluca Balzani seguirà la zona di Forlì, Faenza e Imola, mentre Martino Benzoni curerà l’areale ravennate e di Lavezzola. Flavio Mancini sarà il referente per Lazio e Campania, Nicola Serio si occuperà di Basilicata, Calabria e Puglia, mentre per l’Emilia e il Triveneto è stato riconfermato Vittorio Vitali con specifiche deleghe. Le zone di Cesena, Longiano, Sicilia e Calabria resteranno invece sotto la diretta responsabilità del presidente Mirco Zanotti.

Nel ringraziare il consiglio per la rinnovata fiducia e gli amministratori uscenti per l’importante lavoro svolto in questi anni, il presidente Zanotti ha sottolineato come la nuova squadra sia il frutto di un grande sforzo collettivo che unisce soci, dipendenti e direzione. L’obiettivo per il prossimo triennio sarà quello di continuare a spingere sull’efficienza aziendale e sull’innovazione dei programmi operativi, con il fine primario di garantire la massima redditività a tutti i produttori associati.