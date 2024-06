Cesena, mille persone alla festa per la rielezione di Lattuca

Quasi mille persone hanno preso parte nella serata di mercoledì 13 giugno 2024 alla festa organizzata dalla coalizione di centrosinistra per la vittoria di Enzo Lattuca alle elezioni dello scorso fine settimana. È stato un evento semplice, a partire dall’abbigliamento del sindaco confermato, che è salito sul gazebo dei Giardini pubblici accanto al teatro Bonci indossando una maglietta a maniche corte, in stile molto “easy”. Accanto a lui ha chiamato a incassare applausi Michele De Pascale, sindaco di Ravenna e possibile candidato alla presidenza della Regione nella competizione elettorale di novembre per sostituire Stefano Bonaccini, le sindache rielette Sara Bartolini (Roncofreddo) e Monica Rossi (Mercato Saraceno) e i nuovi primi cittadini Moris Guidi (San Mauro Pascoli) ed Eugenio Battistini (Gambettola). Non è mancato un appello a votare Nicola Della Pasqua al ballottaggio a Savignano. Il discorso di Lattuca è stato molto conciliante e inclusivo e ha invitato i cittadini anche a incalzarlo con critiche quando serviranno. Ha usato toni duri solo contro i rappresentanti nazionali delle destre per le strumentalizzazioni fatte su alluvione e frane. In linea con quanto detto in campagna elettorale il messaggio finale: «Le cose belle le abbiamo fatte insieme, le cose belle le faremo insieme, come prima e più di prima”.