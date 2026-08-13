Cesena, Metanodotto Snam: l’accordo da 946mila euro chiude la vicenda

Sono quindi cadute nel dimenticatoio le obiezioni che erano state fatte un paio di anni fa da esponenti politici della minoranza. In particolare, “Cesena siamo noi” aveva criticato il fatto che i fondi di Snam non fossero destinati a interventi a favore delle aree attraversate dal gasdotto ma in altre zone, che non ne sono toccate. Per esempio, quella lista civica aveva suggerito di usare i soldi compensativi per recuperare la ex scuolina di Diegaro e metterla a disposizione della comunità di quella zona, direttamente interessata al passaggio del metanodotto. Camillo Acerbi, nella sua veste di assessore al Bilancio, si era detto disponibile a discuterne e nel caso a modificare l’impostazione annunciata. Il vice sindaco Christian Castorri si era invece mostrato più chiuso, replicando che l’amministrazione comunale deve avere uno sguardo mirato a dare risposte alle esigenze della città nella sua interezza, e non delle singole frazioni. Alla fine, non ci sono stati ritocchi e sono state confermate le opere prospettate dal primo momento. Senza prendere neppure in considerazione le osservazioni fatte da alcuni cittadini, che avevano fatto notare che i benefici ambientali derivanti dagli interventi a cui si era pensato erano indiretti, sotto forma di risparmio energetico e di minori emissioni in atmosfera nel favorire con la ciclabile l’uso della bici invece che dell’auto, ma sarebbe stato più logico un approccio “riparatorio” più attivo. Ad esempio, piantumando grosse quantità di alberi sul territorio, esigenza sempre più avvertita da tutti i cittadini, che stanno toccando con mano il surriscaldamento globale, e non più soltanto dagli ecologisti.