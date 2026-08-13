Cesena, Metanodotto Snam: l’accordo da 946mila euro chiude la vicenda

Va definitivamente in archivio la vicenda delle opere di compensazione pattuite dal Comune con Snam connesse alla realizzazione del tratto di metanodotto in fase di realizzazione tra Sestino e Minerbio. Nel territorio cesenate si stanno posando quasi 20 chilometri di tubature sotterranee per il trasporto del gas e nell’aprile 2024 l’amministrazione comunale chiese alla società il «riconoscimento di adeguate misure compensative e di riequilibrio ambientale» che facessero da “contropartita” all’impatto dell’intervento.