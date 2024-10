Cesena, messo in sicurezza lo smottamento sul Cesuola vicino al deposito del Comune

Si è messa una pezza alla massa di ghiaia e i blocchi di cemento del muretto che la conteneva accanto al magazzino del Comune ai margini di Ponte Abbadesse, in scivolamento verso il sottostante torrente Cesuola. Il rischio che andasse a ostruire il corso d’acqua era stato segnalato da Graziano Castiglia con un esposto inoltrato a Palazzo Albornoz. Nei giorni scorsi, ruspa e trattore sono entrati in azione per ripristinare l’integrità dell’argine, spostando la gran quantità di materiale in bilico e sistemare la zona in modo da eliminare il pericolo incombente. In particolare, era impressionante la spaccatura della cinta di cemento lunga circa 50 metri e alta 2, causata da una delle recenti ondate di maltempo. Il cittadino residente a Torre del Moro, oltre a sollecitare un intervento di sistemazione, aveva fatto una formale richiesta di accesso agli atti, per fare chiarezza sui vari atti e le necessarie autorizzazioni relative alla costruzione di quel muro. In attesa di ricevere risposte, il problema più pressante sembra risolto. Castiglia ritiene però che sarebbe opportuno tenere quella ghiaia, a disposizione del deposito comunale e necessaria per lavori, in un punto un po’ più lontano dal Cesuola e più pianeggiante, usando allo scopo il piazzale accanto al magazzino stesso, oggi usato per la sosta delle auto del personale.