Cesena, messaggio nella sede di Fratelli d’Italia

“Provate pure a credervi assolti, siete lo stesso complici”. È il messaggio riportato su un cartello rudimentale trovato oggi appeso all’ingresso della sede di Fratelli d’Italia Cesena. “Respingiamo con fermezza questo messaggio irricevibile – dichiara Gigliola Zuccali, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Cesena –. Riteniamo inaccettabile tentare di attribuire al Governo responsabilità per gli episodi di violenza e devastazione che si sono verificati. Non condividiamo una narrazione che riconduce questi fatti al malcontento giovanile o alla mancata inclusione, quasi che il disagio possa diventare una giustificazione per chi sceglie di violare la legge”. “Fratelli d’Italia Cesena prende nettamente le distanze da chi delinque utilizzando le manifestazioni come pretesto e condanna fermamente ogni episodio di violenza. Il confronto democratico e la libertà di manifestare sono diritti fondamentali, ma non possono essere usati come copertura per comportamenti illeciti. Le difficoltà sociali vanno affrontate con risposte concrete, non con giustificazioni che finiscono per minimizzare la responsabilità individuale”. “Ci aspettiamo una presa di posizione chiara anche da parte dell’amministrazione comunale – conclude Zuccali –. Chi rappresenta le istituzioni dovrebbe essere il primo a difendere i principi della convivenza civile, dell’ordine e della democrazia, condannando senza ambiguità ogni forma di violenza e ogni tentativo di giustificarla”.