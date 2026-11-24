Prosegue a Cesena il mese di ‘Ora esplode la voce 2026’, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre.

Domani, mercoledì 25 novembre, dalle 10 alle 12, al Parco Ex.Tra Arrigoni, gli studenti delle scuole secondarie superiori parteciperanno al flash mob ‘Ora esplode la voce!’. Alle 21, al teatro ‘Verdi’, andrà in scena ‘Nei tuoi panni’, spettacolo teatrale a cura di Mercanti di Sogni, in collaborazione con Auser. Per informazioni è disponibile il numero 338 5618747. Alle ore 17:30 nella sede del CSSE (via Aldini, 22) si terrà ‘La Fabbrica dei Desideri’ – Laboratorio esperienziale di empowerment femminile’ a cura del Centro Donna Centro Antiviolenza del Comune. Per prenotazioni: 0547 355742 / 0547 355738 (lunedì, venerdì: 9:00 - 13:00; martedì, giovedì: 14:30 - 17:30; mercoledì: 9:00 - 16:00; sabato: 9:00 - 12:00).

Mercoledì 26 novembre, dalle 15 alle 18, convegno dei giovani avvocati ‘Le catene invisibili. Violenza economica sulle donne: riconoscimento tutela e percorsi di autonomia, è previsto l’intervento di Elisa Ottaviani di Sportello Antiviolenza ALBA, a cura di Aiga Forlì-Cesena (sala Cacciaguerra, Banca di Credito Cooperativo Romagnolo, viale Bovio 76).

Venerdì 27 novembre, al Centro Pace, Sofia Paravati presenterà il libro ‘Tampon Tax’, nell’ambito del progetto Ciclo sostenibile. Alle 20:45 nella sede del Forum per Consorti di piazza Aguselli, si terrà una conferenza su Fernanda Vittgens che negli anni ‘40 si trovò a ricoprire, prima donna in Italia, un ruolo di importanza straordinaria, a capo della Pinacoteca di Brera, e che, grazie a quella posizione, poté salvare preziosissime opere dalla distruzione nazista, e su Pinin Brambilla Barcilon, restauratrice che lavorò per 20 anni all’ultima cena di Leonardo.

Sabato 28 novembre, dalle 9:30 alle 11:30, ‘Pagine per colazione’, momento di incontro che unisce la passione per la lettura alla sensibilizzazione sui temi dell’emancipazione femminile, accompagnato da una colazione offerta al Piccolo Bar (piazza del Popolo 43). A cura di Centro Donna Centro Antiviolenza del Comune di Cesena, LibrAzione e Associazione Pagine Sorelle. Dalle 10 alle 12, la Malatestiana ospiterà un laboratorio sul menarca rivolto a ragazzine e mamme, con la partecipazione di Sofia Paravati di Eva in Rosso, sempre nell’ambito del progetto Ciclo sostenibile. Alle 15:30, alla Galleria Ipercoop Lungosavio, l’associazione Ipazia Liberedonne proporrà ‘Voce di donne’. Alle 18, il Teatro ‘Bonci’ ospiterà ‘Dada Soirée’, con la restituzione pubblica del laboratorio di comunità al femminile curato da Giorgia Lolli, danzatrice e coreografa e realizzato da ERT Teatro Nazionale.

Domenica 29 novembre, alle 9:30, partirà dal Club Ippodromo la WIRun Cesena 2026, camminata e corsa benefica aperta a tutti. La raccolta fondi sosterrà i Centri antiviolenza di Cesena e Cesenatico e il nuovo convitto femminile del ‘Garibaldi/Da Vinci. Le iscrizioni sono disponibili sul sito www.wircesena.it e, dal 2 novembre, nei negozi partner di Cesena, Cesenatico, Forlì, Ravenna e Rimini. Nel pomeriggio, alle 18:30, nella sala Auser, ‘Torno ad essere mia: la voce del corpo’, serata di danza, condivisione e rinascita con le ballerine dell’Accademia 49, il Centro Donna e il Centro Antiviolenza (ingresso ad offerta libera, il ricavato sarà devoluto al Centro Antiviolenza).