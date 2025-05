Cesena, merce scaduta sequestrata dai Nas, il salumificio Delvecchio minimizza: «Solo mancanze burocratiche»

Il salumificio Delvecchio esce allo scoperto a proposito del sequestro di una gran quantità di merce scaduta effettuato dai Nas. Lo fa con una nota pubblicata sul proprio sito web aziendale, in cui si assume la responsabilità delle violazioni accertate, ma ne ridimensiona la gravità. Riferisce che «i fatti risalgono a poco meno di due mesi fa e le non conformità evidenziate sono state superate e gestite nei termini che prevedono la legge e le autorità sanitarie». Dalla ditta parlano di «ingenuità burocratiche e organizzative, che non hanno nulla a che vedere con la qualità dei nostri prodotti». Poi dettagliano: «Il 2 aprile i Nas di Bologna hanno accertato che in un locale adibito a deposito e stoccaggio esterno all’azienda erano presenti alcune merci da smaltire, tra cui spezie utilizzate in passato per produzioni e ricette dismesse negli anni e budelli ricevuti come campionature da testare, accumulati nel corso degli anni e mai utilizzati. Tale merce non aveva alcun impiego nell’attuale ciclo produttivo del salumificio, tanto che si trovava in locali destinati al solo stoccaggio ed era individuata con cartelli che ne indicavano il successivo smaltimento. Per quel che riguarda invece i prodotti alimentari presenti nelle celle e nei locali adibiti alla loro preparazione, nessuna irregolarità è stata contestata, se non la presenza di poche decine di chili di salumi scaduti il sabato precedente l’accertamento. Riguardo alle carenze di indicazione delle procedure di confezionamento, l’accertamento si è concluso con pochi rilievi burocratici di scarsa importanza». Viene poi precisato che le sanzioni sono state solo pecuniarie e sono già state pagate e assicurato che «gli standard produttivi non sono stati messi in discussione» e anzi i Nas avrebbero premesso in forma scritta «apprezzamento per le riscontrate idonee condizioni strutturali e igienico sanitarie» degli ambienti ispezionati.