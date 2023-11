Cesena, mercato straordinario domenica 26 novembre

Oggetti per la casa, prodotti per l’igiene, vestiti, calzature e tanto altro ancora. Domenica 26 novembre torna a Cesena il mercato straordinario, con i banchi allestiti per le vie del centro, da viale Mazzoni a via Pio Battistini, dalle 8 alle 20. I commercianti ambulanti accoglieranno i clienti proponendo offerte e grandi occasioni e animando quest’area del centro storico che nel corso della stessa giornata sarà popolata da altre iniziative, prima fra tutte la corsa non competitiva WiRun Cesena. Con l’arrivo del mese di dicembre e delle festività natalizie inoltre i cesenati potranno vivere al meglio l’atmosfera natalizia partecipando alla fiera di Natale, in programma per le domeniche 10, 17 e 24 dicembre, dove sarà possibile trovare, oltre ai tradizionali addobbi e agli immancabili dolciumi, tante idee regalo scegliendo tra i numerosi articoli artigianali. La programmazione delle fiere e dei mercati straordinari del 2023 volgerà a termine con la fiera del Saldo che si terrà, come da tradizione, domenica 7 gennaio.