Cesena, mercato ortofrutticolo tech e green: affidata progettazione a marce forzate per appalto Pnrr da 7 milioni

Progettazione esecutiva a marce forzate per gli imponenti interventi di ammodernamento del mercato ortofrutticolo resi possibili da finanziamenti del Pnrr. Nei giorni scorsi è stata affidata a una società specializzata cesenate, la “Tecne Engineering Srl”, la definizione nel dettaglio delle opere da realizzare, con una scadenza molto ravvicinata per presentare il tutto: 75 giorni di tempo. La decisione di esternalizzare questo servizio di ingegneria e architettura, pagando 176mila euro la prestazione richiesta, invece che mettere la progettazione nelle mani dei tecnici degli uffici comunali, dipende dal fatto che servono specifiche professionalità in ambito impiantistico. Ma risponde anche all’esigenza di accelerare il più possibile l’iter, tenendo conto che la macchina comunale è impegnata in un gran numero di progettazioni. Il bando che ha consentito di ottenere 5,8 milioni di euro di fondi europei del Pnrr, a cui andrà aggiunto 1 milione e mezzo, fissa infatti una serie di scadenze stringenti, che occorre rispettare se non si vuole perdere quella sostanziosa somma.

Appena sarà pronto il progetto, si procederà ad appaltare i lavori, il cui nocciolo è costituito è dalla coibentazione e dal raffrescamento del mercato agroalimentare all’ingrosso di Pievesestina, attraverso un impianto per il trattamento dell’aria. Fin dal 2022 la Giunta comunale aveva messo in moto la predisposizione di uno studio di fattibilità per il miglioramento dei servizi logistici, attraverso la climatizzazione della struttura e dei servizi, della digitalizzazione dei processi e del miglioramento dell’efficienza e dell’impatto ambientale. Una volta finiti i lavori, come ha spiegato l’amministratore Alessandro Giunchi, tutto il mercato diventerà ad impatto zero, riducendo i costi energetici, che tra l’altro sono stati già abbattuti grazie a investimenti già effettuati per oltre 1 milione di euro.

Gli interventi in programma

Nel dettaglio, la coibentazione della piattaforma logistica e della galleria renderà l’intera area climatizzata a 14-18 gradi di temperatura, con bocche di carico a tenuta, climatizzazione stand e galleria, con relativi lavori accessori a partire dalla chiusura degli ingressi. Saranno inoltre realizzati un grande impianto fotovoltaico da 400 kw, con batterie di accumulo da 180 kw, sistemi di connessione domotica per la gestione dell’efficienza energetica con installazione a tetto sul mercato e sugli edifici dei bar, e colonnine di ricarica per auto elettriche. Verranno sostituiti le attuali luci ad alto consumo con quelle a led e al posto degli impianti a gas saranno installate pompe di calore. Un altro grosso passo avanti sarà fatto digitalizzando tutti i sistemi di operazione logistica: attraverso rilevatori, la merce in partenza e in movimentazione sarà in grado di dialogare con gli operatori e saranno messe a disposizione degli acquirenti altre attrezzature che consentiranno, attraverso lettori barcode, di selezionare la merce, con documenti logistici e fiscali generati in automatico. Per concludere, è in programma un intervento di efficientamento del sistema di generazione del freddo gruppo celle e piattaforma logistica.

Ora, dopo una convenzione siglata con For, la società che gestisce il mercato, per permettere al Comune di occuparsi di tutte le procedure preliminari e delle cantierizzazione, si è arrivati all’ultimo step prima della gara d’appalto per la coibentazione e il raffrescamento.