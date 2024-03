Cesena, mercato ambulante: confermato l’assetto post covid e novità in arrivo

Nato per rispondere alle esigenze di sicurezza durante l’emergenza sanitario il nuovo assetto del mercato ambulante del Comune di Cesena dopo un ulteriore anno di prova, sarà confermato. Questa infatti la proposta che l’assessore Luca Ferrini ha presentato lunedì sera in commissione 1 al centro della delibera che andrà al voto della prossima seduta del consiglio comunale. La delibera porta a compimento un percorso che ha visto l’amministrazione comunale lavorare in piena sinergia con Anva e Fiva, le due associazioni di categoria di Confesercenti e Confcommercio, «Nonostante le diversità di lettura politica che a volte sono capitate, da parte di entrambe ho però sempre trovato una grande apertura a nuove proposte per migliorare il mercato», ha riconosciuto Ferrini.

L’area dell’alimentare

Una prima trasformazione dell’assetto del mercato risale in realtà al periodo prepandemia, quando si decise di creare un’area (quella davanti alla chiesa di San Domenico) dedicata alla parte alimentare, raggruppando qui tutti gli espositori. «Non fu facile, anche perché le novità spaventano sempre un po’, ma alla fine la soluzione è stata apprezzata, anche perché ha reso più riconoscibile e attrattiva un’offerta che in quel periodo doveva misurarsi con la concorrenza del mercatino sul lungo fiume».

I viali più larghi

Quando è arrivata la pandemia, la necessità di ridurre l’affollamento in alcune aree del mercato è diventata un’opportunità per ripensarne l’organizzazione migliorando l’accessibilità in sicurezza del mercato: «Ci siamo mossi in tre direzioni - ha ricordato Ferrini -: superando un vecchio progetto che prevedeva di restringere l’area mercatale, ci siamo mossi in direzione opposta, creando dei boulevard che potessero ospitare dei flussi più ampi». Le modifiche hanno riguardato gli espositori a ridosso delle mura malatestiane, dove l’affollamento era maggiore e sono stati rimossi anche 7 banchi dal lato di piazza del Popolo opposto al palazzo comunale.

Pro e contro di via IX Febbraio

È nell’ambito di questa riorganizzazione il mercato è arrivato ad occupare la via IX Febbraio e parte di via Fratelli Rosselli. «Abbiamo scelto la via IX Febbraio per avvicinare il mercato al più grande parcheggio in struttura che abbiamo», ha spiegato Ferrini. La scelta, inizialmente sofferta, ha saputo convincere ambulanti e fruitori del mercato, ma ha creato problemi nuovi per alcuni residenti, come ha ricordato in commissione Antonella Celletti della Lega. Tra i casi più spinosi e ancora irrisolti nonostante i tentativi, c’è in particolare quello di un condominio con 18 garage: «Abbiamo provato a valutare più opzioni ma non ne abbiamo trovate che potessero garantire lo sbocco in sicurezza su via IX Febbraio». Il condominio avrebbe anche la possibilità di uno sbocco sulla retrostante via Battisti, «Il problema è che si tratta di una strada privata e la soluzione, almeno al momento, non è andata in porto perché i proprietari non sono riusciti a mettersi d’accordo tra loro». Così come è stata rifiutata, almeno per ora, la proposta di garantire dal giorno precedente il mercato, la possibilità di parcheggiare in struttura. «È un problema ancora aperto che mi auguro chi verrà dopo riesca a portare a soluzione», ha aggiunto Ferrini.

Le novità in arrivo

L’assessore ha ricordato anche il lavoro fatto per mappare in modo più preciso le piazzole, così che è chiamato a controllare il rispetto delle regole, possa accertarsi che gli spazi assegnati siano rispettati. Ha infine anticipato il lavoro di valorizzazione del brand del mercato ambulante, a cui sono stati dedicati 15mila euro del bilancio comunale. «Spero si possa partire a metà aprile. Il progetto - ha anticipato - prevede la diffusione di materiale informativo e la messa in vendita di prodotti con il marchio del mercato. Il mercato ambulante è un ambito del commercio che ancora resiste, questa iniziativa parte dalla consapevolezza che comunque non è immune alle difficoltà del settore».