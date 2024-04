Cesena, mercatino regionale abruzzese in piazza della Libertà dal 10 al 12 maggio

La prima edizione di “Mercatino Regionale Abruzzese” si terrà a Cesena, con i suoi profumi e i suoi sapori, da venerdì 10 a domenica 12 maggio in piazza della Libertà. Tante sono le prelibatezze enogastronomiche presenti, tutte rigorosamente di qualità e tradizione abruzzese. I formaggi, i dolci tipici e lo zafferano provenienti dal Gran Sasso, i salumi da Pescara ed il tartufo, vino e liquori dalla provincia di Chieti. Per la parte di artigianato si potranno trovare oggettistica e cosmesi made in Abruzzo mentre si potranno degustare in loco gli arrosticini e le pizzonte (frittelle abruzzesi).

La tre giorni, patrocinata dal Comune di Cesena, sarà fruibile dalle ore 12:00 del venerdì alle ore 23:00 della domenica, e consiste in una mostra mercato volta a promuovere la conoscenza dei prodotti tipici abruzzesi, delle tradizioni e del territorio attraverso aziende di eccellenza.