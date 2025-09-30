Cesena, mercati straordinari domenica 5 e domenica 26 ottobre

Domenica 5 e domenica 26 ottobre, il centro storico di Cesena diventa teatro di un doppio appuntamento che intreccia la tradizione dei mercati con la vivacità dei grandi eventi cittadini.

Domenica 5 ottobre, il mercato straordinario si inserirà nell’ambito del Festival del Cibo di Strada, arricchendo l’offerta gastronomica con le proposte degli operatori ambulanti. Domenica 26 ottobre, invece, sarà la Fiera d’Autunno a incontrare la terza e ultima giornata di ‘Agorà Festival’, rassegna culturale promossa dal Comune di Cesena in collaborazione con la casa editrice Laterza.

In entrambe le giornate, i banchi saranno allestiti in piazza del Popolo e lungo il primo tratto di viale Mazzoni, fino all’intersezione con via Pio Battistini, e saranno attivi dalle 8 alle 20 offrendo una variegata proposta di oggetti per la casa e di indumenti. Il prossimo appuntamento con le fiere sarà a dicembre, con la tradizionale fiera di Natale che accompagna i cesenati e i visitatori nel periodo più magico dell’anno.