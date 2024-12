Cesena, mentre lavora al bar. si laurea col massimo dei voti: i clienti festeggiano Camilla

Dal bancone del bar all’inizio di una nuova avventura professionale, dopo avere completato gli studi universitari: clienti del bar di Porta Trova in festa a Rimini per celebrare con un brindisi la laurea in dottorato di Camilla Guardigli, ottenuta col massimo dei voti con tanto di lode, in Scienze Statistiche. Sotto la guida esperta del gestore Vito, si è fatta apprezzare come barista con professionalità e dedizione, conquistando l’affetto e la stima dei clienti e ora che ha messo a frutto tanti anni di studio e sacrifici alcuni di loro si sono voluti incontrare per augurarle un futuro ricco di successi, con la speranza di rivederla presto, indicandola come «esempio di determinazione e passione».