Cesena. Memoria, la nipote di Gino Bartali racconta la grande umanità del nonno: «Il bene si fa ma non si dice»

CESENA A conclusione della settimana dedicata alle iniziative per il Giorno della Memoria, l’ITT “Blaise Pascal” di Cesena ha organizzato un incontro con Gioia Bartali, nipote del grande campione di ciclismo Gino Bartali, che è stato riconosciuto nel 2013 come “Giusto tra le nazioni” dallo Yad Vashem di Gerusalemme. L’incontro si è tenuto presso l’Aula Magna dell’Istituto Comandini e ha coinvolto circa 400 alunni delle classi prime e seconde del Pascal che sabato mattina hanno avuto il piacere di ascoltare la testimonianza di Gioia Bartali, che ha raccontato la straordinaria umanità del nonno Gino. Gino Bartali, infatti, tra il 1943 e il 1944, collaborò con il cardinale Elia Della Costa e con la Delasem, organizzazione di resistenza ebraica, per salvare oltre 800 ebrei perseguitati dai nazisti. Bartali, fingendo di allenarsi, trasportò nella canna della sua bicicletta documenti falsi destinati agli ebrei, percorrendo migliaia di chilometri tra Firenze e Assisi. Inoltre, in quegli stessi anni, nascose per quasi un anno in una cantina di sua proprietà una famiglia ebrea proveniente da Fiume, i Goldenberg, consentendo loro di vivere al sicuro.

Gioia Bartali ha emozionato la platea di ragazzi e docenti presenti all’incontro raccontando del coraggio, della generosità e del profondo senso di giustizia del nonno Gino. Quella di Bartali è la storia di un eroe silenzioso, che non ha mai fatto parola, nemmeno con i suoi famigliari, delle sue azioni eccezionali, in seguito ricostruite grazie a numerose testimonianze dopo la morte del ciclista, avvenuta nel 2000. «Il bene si fa ma non si dice. E certe medaglie si attaccano all’anima e non al bavero della giacca»: così diceva Gino Bartali. Ed è questa autentica umiltà la dote più preziosa del grande campione e il valore più alto da consegnare oggi alle giovani generazioni. All’incontro, presentato dalla prof.ssa Valentina Giovannini, hanno partecipato anche alcuni membri del Cesena Vintage, associazione sportiva dilettantistica di ciclismo d’epoca, che ha collaborato con la scuola per l’organizzazione dell’evento.