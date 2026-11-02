Cesena, maxi tamponamento in A14 dopo il nevischio: morto un 78enne

Il maxi tamponamento avvenuto ieri mattina lungo il tratto cesenate della A14, con lo zampino dell’asfalto reso scivoloso dalla “neve tonda” caduta poco prima, è costato la vita a una delle numerose persone coinvolte. È un 78enne residente fuori territorio che era in transito. I soccorsi tempestivi, anche con l’ausilio dell’elicottero del 118, nel suo caso non sono bastati: è spirato a seguito dei gravi traumi riportati nell’impatto che ha coinvolto una dozzina di vetture sulla carreggiata sud dell’autostrada. L’urto è stato violento, tanto che è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare dalle lamiere quello che da subito è sembrato il ferito in peggiori condizioni.

L’incidente si è macchiato quindi del colore del lutto, oltre ad avere causato parecchi disagi alla circolazione. Il casello della A14 a Villachiaviche è rimasto chiuso per ore in entrata per chi era diretto verso sud e chi percorreva l’autostrada è stato deviato sulla viabilità ordinaria, da poco prima delle 10 fino alle 13. Ad aggravare il caos c’è stato anche un altro tamponamento, praticamente contestuale, sulla carreggiata opposta, in quel caso tra due vetture, sempre favorito dal graupel che aveva imbiancato l’asfalto, rendendolo sdrucciolevole. Il maxi tamponamento avvenuto due mattine fa lungo il tratto cesenate della A14, con lo zampino dell’asfalto reso scivoloso dalla “neve tonda” caduta poco prima, è costato la vita a una delle numerose persone coinvolte. È un 78enne residente fuori territorio che era in transito. I soccorsi tempestivi, anche con l’ausilio dell’elicottero del 118, nel suo caso non sono bastati: è spirato a seguito dei gravi traumi riportati nell’impatto che ha coinvolto una dozzina di vetture sulla carreggiata sud dell’autostrada. L’urto è stato violento, tanto che è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare dalle lamiere quello che da subito è sembrato il ferito in peggiori condizioni.

L’incidente si è macchiato quindi del colore del lutto, oltre ad avere causato parecchi disagi alla circolazione. Il casello della A14 a Villachiaviche è rimasto chiuso per ore in entrata per chi era diretto verso sud e chi percorreva l’autostrada è stato deviato sulla viabilità ordinaria, da poco prima delle 10 fino alle 13. Ad aggravare il caos c’è stato anche un altro tamponamento, praticamente contestuale, sulla carreggiata opposta, in quel caso tra due vetture, sempre favorito dal graupel che aveva imbiancato l’asfalto, rendendolo sdrucciolevole.