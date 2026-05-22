Cesena, maxi-sequestro di generi alimentari dopo l’arresto: la Polizia dona tutto alla Papa Giovanni XXIII

Un sequestro che diventa un’occasione per fare del bene. Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cesena hanno eseguito un’operazione di polizia giudiziaria che ha portato all’arresto di un romeno residente in città, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo è stato sorpreso nella flagranza di una cessione di cocaina a un acquirente e, successivamente, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare. Nel corso dell’attività gli investigatori hanno rinvenuto diversi involucri in cellophane contenenti cocaina, immediatamente sequestrata.

Durante la perquisizione dell’abitazione, ed in particolare del garage, i poliziotti hanno inoltre scoperto un ingente quantitativo di merce di varia natura, costituita da prodotti alimentari perfettamente conservati, bevande e articoli per la casa e la cura della persona.

Gli operatori hanno ipotizzato che il locale fosse utilizzato quale deposito di merce di presumibile provenienza illecita, destinata alla successiva rivendita su canali paralleli. Al termine degli accertamenti, l’uomo – autotrasportatore di professione – è stato tratto in arresto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato in stato di libertà anche per ricettazione. Tutta la merce rinvenuta è stata sottoposta a sequestro.

L’Autorità Giudiziaria, dopo aver convalidato l’arresto e i sequestri eseguiti dalla Polizia di Stato, ha autorizzato la devoluzione in beneficenza dei prodotti alimentari, evitando così che andassero deteriorati o distrutti.

Oggi i poliziotti del Commissariato di Cesena hanno consegnato gli alimenti all’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, che li destinerà alle proprie attività di assistenza e supporto a favore delle persone accolte nelle strutture del territorio